Im Mai 2020 hat das Telekommunikationsunternehmen Inexio mit dem Glasfaserausbau im Landkreis begonnen. Jetzt, nach eineinhalb Jahren, gehen die ersten Orte ans Netz. In Körborn trafen sich Vertreter des Unternehmens und der Kommunen, um mit den symbolischen Drücken auf den Startknopf das Dorf mit dem schnellen Internet zu verbinden.

Nachdem in den letzten Monaten im Rahmen des vom Bund geförderten „Weiße-Flecken-Programms“ die Tiefbauarbeiten im kreisweiten Glasfaserausbau im Mittelpunkt standen, finden nun die ersten Onlineschaltungen in den Orten statt. Laut Kira Keßler von der Kreisverwaltung werden die „weißen Flecken“ in 55 Gemeinden von Inexio und in sieben Dörfern von Pfalzconnect mit dem schnellen Internet versorgt.

Voraussetzung für die Nutzung des schnellen Internets ist es allerdings, nach Angaben von Inexio-Projektmanagerin Katharina Dengel, dass ein Hausanschluss vorgenommen und ein Tarif für das schnelle Internet bei Inexio gebucht worden ist. In das Weiße-Flecken-Programm wurden Haushalte mit aufgenommen, in denen eine Unterversorgung festgestellt worden war. Nach Angaben von Inexio können mit dem Glasfaseranschluss nun Geschwindigkeiten von 100 bis 1000 Megabit pro Sekunde erzielt werden. Neben Körborn ist auch Börsborn bereits am schnellen Netz. In diesem Jahr sollen noch Gries, Breitenbach, Waldmohr, Pfeffelbach, Ruthweiler und Ehweiler geschaltet werden.

„Langsam in Zielgerade“

„Damit kommen wir langsam in die Zielgerade“, sagte Landrat Otto Rubly. „Die neue Telekommunikationsinfrastruktur ist ein zentraler Faktor, um Menschen im ländlichen Raum die gleichen Lebensbedingungen zu bieten, wie in Ballungszentren.“ Nach Angaben von Inexio, das mittlerweile zum Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ gehört, laufen die Tiefbauarbeiten unter Hochdruck. 90 Prozent der Trassenstrecken seien bereits gebaut. Im Laufe der ersten Monate des neuen Jahres sollen die neuen Anschlüsse nach und nach geschaltet werden können.