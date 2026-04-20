Gelungene Premiere beim TC Offenbach-Hundheim: Am neu ins Leben gerufenen Glantalcup nahmen insgesamt sechs Teams teil. Die zwei Teams im Finale machten es spannend.

Beim erstmals ausgetragenen Glantalcup sicherte sich der TC Grumbach am Samstag den Turniersieg. Gespielt wurde im kompakten Format – die Begegnungen gingen jeweils über einen Satz oder waren auf maximal eine Stunde begrenzt.

Gelungene Vorbereitung auf die Medenrunde

Im Finale trafen schließlich der TC Meisenheim und der TC Grumbach aufeinander. Zunächst standen zwei Einzel auf dem Programm. In einer ausgeglichenen und spannenden Partie setzte sich Johannes Lück (TC Meisenheim) gegen Andreas Lukas (TC Grumbach) knapp mit 7:6 durch. Den Ausgleich für Grumbach besorgte anschließend Fabian Herrmann, der sein Einzel souverän mit 6:3 gewann. Damit musste das abschließende Doppel über den Turniersieg entscheiden. Hier ließ der TC Grumbach nichts mehr anbrennen: Marco Hasselmeier und Tobias Lenz gewannen deutlich gegen das Meisenheimer Duo Daniel Böhm und Dietmar Kron und sicherten ihrer Mannschaft den Gesamtsieg.

Im Anschluss nahmen sie den Wanderpokal aus den Händen des Vorsitzenden des TC Offenbach-Hundheim, Matthias Schumacher, entgegen. Die Verantwortlichen des gastgebenden Vereins zeigten sich zufrieden mit der Premiere des Turniers. Der Glantalcup habe sich als gelungene Vorbereitung auf die bevorstehende Medenrunde erwiesen. Eine Neuauflage im kommenden Jahr ist bereits geplant.