Sieben Busse, Gäste aus dem Ausland und eine legendäre Suppe: St. Julian feiert das Wandern bei den Internationalen Wandertagen – und kämpft mit knappen Helferhänden.

Die Morgensonne scheint warm über das Glantal, als sich am Wochenende Hunderte Wanderfreunde auf den Weg machen. Am Bürgerhaus St. Julian herrscht schon früh reges Treiben: Rucksäcke werden geschultert, Wanderschuhe geschnürt, Startkarten abgestempelt. Rund 700 Teilnehmer sind zu den 70. Internationalen Wandertagen des Wandervereins „Die Dippelbrüder“ nach St. Julian gekommen – ein deutliches Zeichen dafür, wie beliebt die Veranstaltung noch immer ist.

Sieben Reisebusse bringen Gäste aus nah und fern. Wanderfreunde kommen unter anderem aus dem französischen Beinheim, aus Luxemburg und aus Limburg an der Lahn. Andere kommen mit dem Auto, wie fünf Wanderer aus Bockenau bei Rüdesheim. Sie gehören dem rund 600 Mitglieder starken TSV Bockenau an, dessen Wanderabteilung etwa 60 Mitglieder zählt. Vorsitzender Alois Meier ist ebenfalls mit nach St. Julian gekommen. „Wir waren hier schon sehr oft und haben zu den Dippelbrüdern sehr gute Kontakte“, erzählt er. Doch auch in Bockenau spüre man den Wandel. Im vergangenen Jahr organisierte der Verein seine 64. und zugleich letzte Wanderung. „Uns fehlten die freiwilligen Helfer“, sagt Meier. Zwar gehe die jüngere Generation durchaus gerne wandern, doch viele wollten sich nicht mehr an einen Verein binden.

Nur die „Dippelbrüder“ sind noch übrig

Diese Entwicklung kennt man auch im Kreis Kusel. Einst gab es hier 16 Wandervereine – übrig geblieben sind nur noch die Dippelbrüder. „Ob wir einmal unsere 75. Wanderung veranstalten werden, das ist offen“, sagt Vorsitzender Günter Hübner. Gemeinsam mit seinem Bruder Kurt und dem Mühlbacher Günther Decker bildet er das Rückgrat des Vereins. „Wenn einer von uns ausfällt, wird es wohl keine weitere Wanderung mehr geben“, sagt Hübner, der den Verein 1974 mit seinem Bruder gegründet hat. Decker organisiert zudem die Busfahrten zu anderen Wanderveranstaltungen, an denen auch Freunde aus Herschweiler-Pettersheim, Kirn oder Bad Sobernheim teilnehmen.

Damit in St. Julian alles reibungslos läuft, sind an beiden Tagen jeweils rund 40 Helfer im Einsatz. Manche wechseln sogar die Rollen: Michael Hübner, Sohn von Kurt Hübner, wandert gemeinsam mit seiner Schwester Yvonne die Zehn-Kilometer-Strecke. „Im Jahr machen wir zwischen 40 und 50 Wanderungen“, erzählen sie. „Heute wandern wir, morgen helfen wir mit.“ Unterwegs genießen viele die Landschaft entlang des Glans. Schneeglöckchen und Narzissen blühen, die ersten Frühlingsfarben leuchten am Wegesrand. „Das ist eine herrliche Strecke“, schwärmt Stefanie Wolf aus Schönenberg-Kübelberg, die mit ihrem Mann zum ersten Mal dabei ist.

1600 Markklößchen in Handarbeit

Zurück am Bürgerhaus wartet eine Stärkung: die berühmte Markklößchensuppe der Dippelbrüder. Erika Maurer und Irene Hübner haben sie im Dorfgemeinschaftshaus in riesigen Töpfen gekocht – insgesamt zehn an beiden Tagen. 1600 Markklößchen hat Maurer dafür per Hand geformt. „Da habe ich mehrere Tage gebraucht“, sagt sie lächelnd. Für die Dippelbrüder hat sich die Mühe gelohnt. Die 700 Teilnehmer zeigen, dass die Wandertradition in St. Julian noch lebt. Und solange die drei tragenden Säulen Hübner, Hübner und Decker gesund bleiben, dürfte es auch in den kommenden Jahren wieder internationale Wandertage im Glantal geben.