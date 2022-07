Weil dringende Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen im Versorgungsnetz anstehen, muss am Dienstag, 5. Juli, in Erdesbach der Strom abgestellt werden. Darauf weisen die Pfalzwerke hin. In der Glantalgemeinde wird zwischen 14 und 15.30 Uhr kein Elektrogerät mehr funktionieren. Auch die Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist nicht möglich.

Das Serviceteam des Energieversorgers rät, empfindliche Geräte zu schützen und sie vom Netz zu trennen. Der Stecker sollte erst wieder in die Dose kommen, wenn die regelmäßige Stromversorgung wieder sichergestellt ist. Bei Geräten wie Heizungsanlagen, Antennenanlagen, Durchlauferhitzern sei am besten die Steuersicherung auszuschalten. Fragen dazu beantwortet eine Servicestelle unter der Telefonnummer 0621 585 2560.