Bei den Donnersberger Glanrindwochen, die vom 4. bis 19. März stattfinden, ist auch in diesem Jahr das Waldhotel Felschbachhof bei Ulmet mit dabei. Ziel der Veranstaltung ist laut Donnersberg Touristik, Regionalität und Nachhaltigkeit mit dem heimischen Glanrind in den Mittelpunkt zu stellen.

Alle teilnehmenden Betriebe aus dem Pfälzer Bergland, dem Donnersberger Land und Rheinhessen beziehen jeweils ein halbes Rind direkt beim Erzeuger, das komplett verarbeitet wird. Die Glanrindwochen sind von Ingrid und Rainer Schulmeyer initiiert worden, die bis vergangenes Jahr dem Slow Food Convivium Donnersbergerland-Glantal vorstanden. Damit soll die in der Region traditionelle Hausrindrasse in den Fokus gerückt werden. In den 1980er Jahren war das Glanrind fast ausgestorben, inzwischen erholt sich der Bestand wieder.

Wie die Donnersberg Touristik weiter informiert, kann während der Glanrindwochen auch Fleisch direkt bei Erzeugern erworben werden, etwa bei der Bannmühle in Odernheim am Glan, dem Bainer Hof in Waldböckelheim oder bei Familie Heeger in Breunigweiler.

Info



Informationen gibt es unter donnersberg-touristik.de, telefonisch unter 06352 1712 und per Mail an touristik@donnersberg.dg-touristik.de.