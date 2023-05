Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Tor zur B-Klasse öffnet sich immer weiter. Am Samstagnachmittag ist die Spielvereinigung Glanbrücken einen weiteren Schritt gegangen. Am Ende des Heimspiels in der Aufstiegsrunde der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern A1/A2 gegen die Zweitvertretung der SG Haschbach/Schellweiler stand ein klares 7:1 (3:1).

Dass das Spiel einen so deutlichen Ausgang nehmen würde, war zumindest bis zum Pausenpfiff nicht absehbar. Bis dahin hatten die Gäste gut mitgehalten, dem Favoriten die Stirn geboten. Und wer weiß,