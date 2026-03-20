Viele Verkehrsteilnehmer vor allem in Godelhausen schieben Frust: Seit die Brücke am Wasserwerk gesperrt ist, führt nur ein weiter Weg hinaus. Hoffnung auf Besserung? Dahin.

Tolle Aussichten für Fußgänger und Radler – frustrierte Autofahrer schauen in die Röhre: Die Hoffnung vieler Godelhausener, dass sich wieder ein zweites Tor zum Ortsteil Theisbergstegens öffnet, scheint vollends zerstoben. Möglich, dass in ein paar Jahren eine komfortable – und sündhaft kostspielige Brücke – direkt am Alten Wasserwerk über den Glan führen wird. Autos aber werden die Route nicht mehr nutzen dürfen.

So viel scheint nun klar, nachdem der Ortsgemeinderat teils zähneknirschend sein Okay gegeben und sich vom Wunsch nach einer neuen Brücke mit Fahrbahnen für motorisierten Verkehr quasi verabschiedet hat. Das Dilemma: Der sogenannte Ersatzneubau wird ohnehin teuer. Viel zu teuer wird er dann, wenn auch – wie vom wohl weit überwiegenden Teil der Bevölkerung gewünscht – auch Autos drüberrollen sollen.

Die Brücke ist für Autos gesperrt. Zweiräder dürfen noch durch. Foto: Christian Hamm

Damit scheint knapp anderthalb Jahre nach der Sperrung besiegelt: Die direkte Verbindung zwischen Godelhausen und der B423 vorm Ortseingang Gimsbach ist Geschichte. Im Spätsommer 2024 war es, als plötzlich überdimensional große Legosteine im Weg lagen. Die als Sicherheitsvorkehrung gegen motorisierte Attentäter bei öffentlichen Veranstaltungen bekannten Betonklötze hindern seit dem 13. August Fahrzeuge mit mehr als zwei Rädern am Durchkommen.

Wer sich die Mühe macht, die Schilder zu lesen, findet sich zurecht. Das hier ist recht klein. Foto: Christian Hamm

Man sieht es links auf der größerem Tafel, die auf das Restaurant Wasserwerk verweist. Die Gastronomie dort leidet unter der Sperrung. Foto: Christian Hamm

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hatte vorab mitgeteilt, die Sperrung gelte „bis auf Weiteres“. Wie lange „bis auf Weiteres“ wohl dauern würde, konnte damals Theisbergstegens Ortsbürgermeister Heribert Urban besser erläutern als die Verwaltung mit ihrer schwammigen Formulierung: Die Zukunft der gesamten Brücke hänge von einem Gutachten und dem Ergebnis dessen ab, was die anschließende Erörterung der damit verbundenen Kostenermittlung ergeben würde.

Egal wie klein: Ersatzneubau wird teuer

Inzwischen weiß man mehr über Zustand und mögliche Kosten. Die Erkenntnisse zu beiden Teilaspekten sind alles andere als erbaulich aus Sicht der Ortsgemeinde und all ihrer Bürger: Die Brücke ist quasi hinüber. Und eine neue, die sie ersetzen könnte, wird nicht eben günstig – egal, wie sie ausfällt.

Der Mühlweg zweigt vor Gimsbach von der B423 (unser Bild) ab. Foto: Christian Hamm

Die Hauptstraße in Theisbergstegen-Godelhausen zweigt von der Kuseler Straße – Ost-West-Verbindung zwischen der Bundesstraße 423 und dem Ortsausgang Richtung Haschbach, Etschberg und Kusel – ab. Und von dort aus führt sie in südlicher Richtung durch ganz Godelhausen hindurch. Über diese Straße müssen alle Anlieger fahren, auch sind all jene auf diese Verbindung angewiesen, die zur Grundschule oder zum Kindergarten wollen.

Einen südlichen Ortsausgang gibt es in Godelhausen nicht – zumindest keinen, der regulär von Autos befahren werden dürfte. Dieser Zustand besteht schon seit Jahren. Zwar gibt es ein Sträßchen, das in südlicher Richtung zum Nachbarort Matzenbach führt und die im dortigen Ortsteil Eisenbach mündet. Doch ist die immens schmale Straße inzwischen ein Radweg und gehört als solcher zum Glan-Blies-Rad- und Wanderweg.

Auf der anderen Seite endet er 50 Meter vorm Wasserwerk. Foto: Christian Hamm

Ehe man von Godelhausen auf diese schmale Verbindung stößt, geht in östlicher Richtung – direkt am Alten Wasserwerk vorbei – ein asphaltierter Weg ab. Dieser sogenannte Mühlweg mündet nach 250 Metern in die Bundesstraße 423 ein, nur einen Steinwurf vom Ortseingang des Matzenbacher Ortsteils Gimsbach entfernt.

Der Mühlweg war bis vor anderthalb Jahren für den Anlieger-Autoverkehr frei, die Nutzung war geduldet. Damit war aber im August 2024 von einem Tag auf den anderen Schluss. Nurmehr Radfahrer und Fußgänger dürfen seither die hölzerne Brücke über den Glan benutzen. Das verkraftet die Brücke auch noch gut. Unter der Last von Autos, erst recht Traktoren oder Lastwagen aber würde sie auf Dauer allzu sehr ächzen. Das war Resultat der Untersuchung, mit der der Brücke Baufälligkeit attestiert worden war.

Das Wasserwerk ist also von der Bundesstraße her nicht mehr direkt erreichbar. Foto: Christian Hamm

Der zuvor herrschende Zustand gilt als nicht mehr herstellbar – selbst wenn die Brücke nur im nötigsten Umfang saniert werden würde. Die Widerlager gelten als instabil, der stete Wasserfluss hat ihnen zu sehr zugesetzt. Korrosion hat über Jahrzehnte hinweg deutliche Spuren hinterlassen. Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich, am Neubau führt praktisch kaum ein Weg vorbei. Eine neue Brücke inklusive Autofahrbahnen wäre aber so kostspielig, dass sie nicht zu finanzieren und nicht genehmigungsfähig wäre – woher soll das Geld kommen?

Kostenschätzung beginnt bei Viertelmillion Euro

Was aber kostet eine neue Brücke? Zu dieser Frage hat der Kuseler Ingenieur Christian Decker nun am Dienstagabend in einer Sitzung des Ortsgemeinderats Stellung bezogen. Die Brücke sollte im Februar schon Thema sein, da aber erschienen einigen Ratsmitgliedern die Informationen noch zu spärlich. Decker war eigens gekommen, um Rede und Antwort zu den denkbaren Varianten zu stehen und grob die Kosten zu beziffern, mit denen zu rechnen sei – Stand heute, Steigerung auch mit Blick auf aktuelle Krisen alles andere als ausgeschlossen. Die Summen, die der Fachmann unterm Strich aufführte, waren nicht dazu geeignet, die Mienen der Gemeinderatsmitglieder aufzuhellen.

Darunter leidet auch der Betrieb dort. Foto: Christian Hamm

Gut elf Meter Spannweite, etwa 3,50 Meter breit – für die Variante mit Rad- und Fußgängerüberweg allein ist nach Deckers Angaben mindestens eine Viertelmillion fällig. Soll noch eine Fahrspur für Autos Platz finden, schlage das schon mit mindestens 350.000 Euro zu Buche. Mit zwei Fahrspuren werde die halbe Million schon deutlich überschritten. Hinzu komme: Soll der Mühlweg zu einer regulären Straße werden, wäre es auch notwendig, auf der B423 eine Abbiegespur zu bauen ...

Weil nun dafür keinerlei Förderung zu erwarten sei, seien eben all die Varianten mit Autoverkehrs-Eignung illusorisch, erläuterte Ortsbürgermeister Heribert Urban. Zumal es nicht nur „von oben“ her keine Hilfe gebe: Der Weg gehöre zwar hälftig der Nachbargemeinde. Aus Matzenbach aber seien schon klare Signale gekommen, dass man sich an der Finanzierung des Brückenneubaus nicht beteiligen werde.

Der Glan macht an der Brücke die Biege. Foto: Christian Hamm

Seit der Sperrung wird die Angelegenheit diskutiert. Jetzt gibt es insofern einen Fortschritt, als der Rat am Dienstagabend mit neun zu drei Stimmen den Grundsatzbeschluss gefasst hat, sich um die Aufnahme in ein Programm zu bemühen, das auf eine 90-prozentige Förderung des Vorhabens hoffen lässt – allerdings nur für Rad- und Gehweg, nicht für Autoverkehr. Die Förderung ließe sich aus touristischen Überlegungen heraus begründen: Die Verbindung wäre dann Teil des Glan-Blies-Weges.

Immerhin: Die im Zuge des Programms zu bauende Rad- und Fußgängerbrücke würde derart stabil konstruiert, dass immerhin Rettungsdienst und Feuerwehr sie nutzen könnten. Um an Fördermittel zu gelangen, sind jetzt erst einmal Planungsleistungen gefordert, die die Ortsgemeinde beauftragen muss. Wenige Meter vor der Glanbrücke gibt es noch eine weitere, die allerdings zugeschüttet ist und zuvor über einen Graben geführt hat. Möglicherweise wären auch dort Sicherungsmaßnahmen notwendig, sollte die Route für Autoverkehr ausgestaltet werden. Foto: Christian Hamm