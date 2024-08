Schluss mit der direkten Verbindung – womöglich für immer? Ab dem heutigen Dienstag gibt es jedenfalls für Autos, Motorräder, Motorroller und Mofas kein Durchkommen mehr zwischen der Bundesstraße 423 und dem Ortsausgang Godelhausen Richtung Eisenbach. Das haben Theisbergstegens Ortsbürgermeister Heribert Urban und der Matzenbacher Ortsbeigeordnete Andreas Willig sowie, unabhängig davon, auch die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan mitgeteilt. Die Sperrung gilt laut Verwaltung „bis auf Weiteres“.

Urban und Willig werden da schon etwas konkreter: Die Zukunft der Brücke „hängt von einem Gutachten und der anschließenden Kostenfrage“ ab, teilen die Ortsverantwortlichen der beiden Gemeinden mit. Die Hauptstraße in Theisbergstegen-Godelhausen und die Eisenbacher Straße in Miesenbach sind durch eine schmale Straße verbunden. Von dort führt, direkt am Alten Wasserwerk, ein Verbindungsweg zur B423. Dieser Mühlweg war für den Anlieger-Autoverkehr bislang frei – das ändert sich nun mit dem heutigen Tag. Die Sperrung gilt für Kraftfahrzeuge aller Art. Fußgänger und Radfahrer dürfen die hölzerne Brücke, die über den Glan führt, auch weiterhin wie gewohnt passieren.