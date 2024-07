Im fünften von sieben Rennen der Mountainbike-Saarlandliga feierte Nelio Forster, jüngster Starter des TuS Glan-Münchweiler in Illingen, in der Altersklasse U5 den Tagessieg.

Zuerst galt es, einen Technikparcours zu absolvieren, der von Altersklasse zu Altersklasse anspruchsvoller wurde. Hierbei musste mit Geschicklichkeit und Mut über Planken, Paletten, Steine und sogar Lkw-Reifen gefahren werden. Danach standen mehrere Rennen für die verschiedenen Altersklassen auf dem Programm.

In der U9 waren mit Simon Harth und Vito Forster zwei MTB-Fahrer aus dem Kreis Kusel am Start. Beide kamen dieses Mal im Mittelfeld ins Ziel. Gustav Gretschel, der heuer sein erstes Rennen bestritt, und Sinja Ecker starteten in der U15-Klasse, bei der es schon technisch anspruchsvoll wurde. Die Kinder mussten hierbei zweimal auf eine Rampe über einen Lkw-Hänger fahren. Sinja Ecker fuhr im Technikparcours auf den dritten und im Rennen auf den fünften Platz. Das nächste Rennen findet nach der Sommerpause in Freisen statt.