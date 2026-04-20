Eine 19-Jährige ist auf dem Glan-Blies-Weg von einem Hund gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 17. April, gegen 10.15 Uhr. Ein unbekannter Mann lief mit zwei Hunden – einem braunen und einem schwarzen – an der Frau vorbei. Einer der Hunde biss in ihr Bein und verursachte eine blutende Wunde, teilt die Polizei mit. Der Mann half nicht und flüchtete, ohne seine Personalien anzugeben. Er ist laut Polizei 45 bis 50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, hat graues, kurzes Haar und einen Vollbart. Er trug schwarze Shorts und ein dunkelblaues Sportshirt. Bei den Hunden dürfte es sich um Labradore gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.