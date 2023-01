Am Sonntagvormittag haben die Feuerwehren St. Julian und Glanbrücken einen Brand in einem Schuppen in der Bergstraße in St. Julian gelöscht. Laut Polizei hat dort jemand noch glühende Kohlen entsorgt. Die Feuerwehren waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Zum Schaden konnte die Polizei keine Angaben machen.