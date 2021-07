Für eine Lokalredaktion gibt es wahre Glücksfälle. Dann, wenn ein Fachmann sich nach erfülltem Berufsleben dazu entscheidet, sein Wissen und sein Können in den Dienst der Leser zu stellen. Ein solcher Glücksfall ist Herwig Buntz für die Westricher Rundschau. Am Montag, 5. Juli, feiert er seinen 80. Geburtstag.

2008 meldete sich Herwig Buntz, um ab und an zu schreiben. Was für einen Edelstein sich uns da anbot, wussten wir noch nicht. Aber wenig später. Denn Buntz ist promovierter Historiker und Autor nicht nur von historischen Führern in seiner fränkischen Heimat, sondern neben seinem Beruf als Lehrer auch Verfasser mehrerer Geschichtsbücher für den Unterricht. Heißt: Er kennt sich aus, und er kann es auch noch verständlich zu Papier bringen. Perfekt.

Seither schreibt Buntz – der schon zuvor historische Artikel für die RHEINPFALZ-Zentralredaktion verfasst hat und noch verfasst – regelmäßig für den Lokalteil. In den ersten Jahren zeichnete er sich als kompetenter Berichterstatter für Termine aller Art aus: Theatervorführungen und Kunstausstellungen ebenso wie Gemeinderatssitzungen. Er durchwanderte Flusslandschaften im Kreis Kusel, porträtierte Künstler. dhb, so lautet sein Autorenkürzel, war schlichtweg eine journalistische Allzweckwaffe nicht nur in und rund um seinen Wohnort Wolfstein.

Kein Aufwand zu groß

Und natürlich lieferte und liefert er Historisches. Dabei ist dem Jubilar kein Aufwand zu groß: Gegebenenfalls fährt er sogar nach Speyer ins Landesarchiv, um persönlich Quellen zu einem bestimmten Kuseler Fundstück zu überprüfen. Wenn Herwig Buntz einen heimatgeschichtlichen Beitrag liefert, wissen wir stets: Wir können uns dank seiner akribischen Arbeit auf jeden Punkt und jedes Komma in seinem Artikel verlassen. Er bildet mit seinen unterhaltsam geschriebenen Geschichten nicht nur die Leser, sondern auch uns.

Immer wieder hat er mit Verweis auf sein Alter seinen langsamen Rückzug angekündigt. Um mehr Zeit für seine Frau, für seine Touren mit dem Fahrrad und für ein gemütliches Essen zu haben. Stets haben wir ihn zum Weitermachen überreden können und uns an seinen Geschichten erfreut. Und wir hoffen, dass uns das auch nach seinem Jubiläum noch gelingt, das er vielleicht mit einem Rotwein, vielleicht aber auch mit einem Bier aus Franken begeht. Denn wer gibt schon gern einen Edelstein aus der Hand.