Auf dem Gipfel des Königsbergs können seit Samstag müde Wanderer an einer königlichen Tafel platz nehmen. Die Tafel mit zwei Bänken, einem vier Meter langen Tisch und einem Thron hat eine vom Team Tourismus der VG Lauterecken-Wolfstein initiierte Crowdfunding-Aktion möglich gemacht. 160 Unterstützer beteiligten sich, so dass 12.000 Euro zusammenkamen. Die Tafel hat das CJD Wolfstein, den Thron die Holzkünstlergruppe „Die Brennholzveredler“ gefertigt. Verbandsbürgermeister Andreas Müller enthüllte das Kunstwerk in der Natur. Das Ausflugsziel war früher für seine Bodenschätze bekannt.