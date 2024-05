Im Kuseler Park Toucy könnte bald eine Art Fitnessparcours entstehen. Wie Stadtbürgermeister Jochen Hartloff kürzlich in der Sitzung des Stadtrats informierte, könnten barrierefreie Sport- und Spielgeräte für Erwachsene über ein Digitalprojekt des Kreises mitgefördert werden. „Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache“, sagte Hartloff. Die Attraktivität des Freizeitangebots am Park Toucy könne so deutlich gesteigert werden. „Das wollten wir immer schon verstärken“, so der Stadtbürgermeister. Ein Fachplaner soll für die Ausgestaltung des vorderen Bereichs eingeschaltet, der Vorschlag dann dem Stadtrat vorgelegt werden.

Im Zuge eines Förderprojekts des Kreises werde außerdem das Bahnhofsumfeld begutachtet. Es werde geschaut, wo und wie verbessert und aufgewertet werden könne. Dabei werde auch hierfür ein Planer eingeschaltet, informierte Hartloff, der von einem „Bündel verschiedener kleiner Maßnahmen“ spricht. Die Stadt habe bereits ein paar Ideen und Vorstellungen. Als Beispiel nennt er eine Verbesserung des Fahrradbereichs.