In der Rathausstraße kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Ob die Verkehrssituation geändert wird, ist offen. Die Stadt will die Bürger befragen.

Der Stadtrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Engstelle zwischen den Hausnummern 30 und 39. Auf rund 60 Metern misst die Fahrbahn dort vier Meter. Nach Darstellung von Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch (SPD) kommt es deshalb regelmäßig zu brenzligen Situationen. Begegnungsverkehr zwinge Autofahrer teils auf den Gehweg – „was wiederum Fußgänger stark gefährdet“. Das Ordnungsamt habe bestätigt, dass die Breite „durchaus noch zulässig ist“. Um Risiken zu minimieren, empfiehlt die Behörde aber eine Einbahnregelung.

Jentsch hält eine Änderung für möglich, betonte jedoch, dass dazu in einer Bürgerversammlung alle Betroffenen angehört werden sollen. Die Einbahnstraße würde – nach der bisherigen Vorstellung – in Richtung Autohaus Wunn führen. Auch Marcel Roth (CDU) kann sich mit einer Einbahnregelung anfreunden. Es gebe genug Ausweichstrecken. Problematisch wäre dies, falls in der Umgebung eine Baustelle eingerichtet werde. In einem solchen Fall ließe sich die Einbahnregelung vorübergehend aufheben, entgegnete Jentsch.

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Ergebnisse der Verkehrszählung abwarten

Auch Jürgen Schneider (SPD) sieht Handlungsbedarf. Viele Fahrer nähmen keine Rücksicht und wichen auf den Gehweg aus. Er plädiert für eine Umfrage unter Anliegern sowie unter den Bewohnern der Dunzweiler- und Wasserstraße und bei Gewerbetreibenden im Umfeld, die von einer Einbahnregelung betroffen wären. Um eine Entscheidung zu treffen, „brauchen wir die Zahlen der Verkehrszählung“, betonte Schneider. Diese sollen demnächst vorliegen, sagte Jentsch zu. Nach ihrem Kenntnisstand sei weniger Raserei das Problem; das Tempo werde oft höher wahrgenommen, als es tatsächlich ist. Jochen Mohrbacher (Wählergruppe Impuls) hält eine Einbahnregelung für unverhältnismäßig. Günstiger sei eine Vorrangregelung per Beschilderung oder großflächige Tempo-30-Markierungen.

Am Ende einigte sich das Gremium darauf, dass die Verwaltung die Verkehrssituation prüfen lässt. Anschließend könne eine Bürgerversammlung einberufen werden.