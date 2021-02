Die Restaurants sind geschlossen, gleiches gilt für Cafés und Hotels. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Gewerkschaft Verdi fordern für Beschäftigte der Branche – aber auch für Teile des Handels oder Friseure – ein Mindestkurzarbeitergeld von 1200 Euro pro Monat. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich die Kurzarbeit im Landkreis Kusel in Gastronomie und Hotellerie aktuell auf dem Niveau des Vorjahresfrühjahr bewegt. Damals meldeten 53 gastgewerbliche Betriebe im Kreis Kusel Kurzarbeit an – 65 Prozent aller Betriebe der Branche im Kreis. Bis April 2020 stieg die Anzahl der Köche, Kellner und Hotelfachleute in Kurzarbeit auf 177. Die Gewerkschaft NGG bezieht sich auf Zahlen einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit. „Im Unterschied zu anderen Branchen dauert der derzeitige Lockdown für die Gastronomie und Hotellerie immerhin schon seit Anfang November. Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. Ihre letzten Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen, bis Hotels und Gaststätten wieder öffnen“, sagt Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz.