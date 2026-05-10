Nörgler bekritteln: Löcher überall, bis auf Stückwerk (noch) wenig zu sehen. Wer sich wohlwollend umschaut, merkt aber: In Lauterecken tut sich momentan viel.

Die ärztliche Grundversorgung – sie ist und bleibt ein Dauerthema, vor allem auf dem (hügeligen) Lande. Was bereitet außerdem größere Sorge? „Ich hoffe, dass wir die kleinen Mittelständler halten können“, hatte es Isabel Steinhauer-Theis formuliert. Anlass war ein Blick der Stadtbürgermeisterin auf die Herausforderungen, die das Jahr 2026 noch so mit sich bringen wird. Steinhauer-Theis schaute dabei auf eine reichhaltige Agenda, die von allerlei Bewegung hin zum Besseren zeugte.

„Wenn’s nach mir ginge, wären wir aber schon zwei Jahre weiter“, blickte sie damals erwartungsfroh nach vorn: Ja, wenn erst mal dies erledigt und das geschafft ist ... Weil aber so vieles noch im Fluss oder kaum angepackt war, hatte sie in Lauterecken scherzhaft das „Jahr der Baustelle“ ausgerufen.

Das war allerdings noch vor dem Moment, da die Lage in Nahost eskaliert ist und eine Energiekrise mit unabsehbar schlimmen Folgen über die Welt hereingebrochen ist. Dass in der Folge wohl die Wirtschaft am kaum mehr wettbewerbsfähigen Standort Deutschland schrumpft statt aufzublühen, wie es vor Jahresfrist eine neue Regierung in Aussicht gestellt hatte, ist kaum angetan, die Sorgenfalten zu glätten. Was angepackt worden ist, wird aber durchgezogen. Mit der Aussicht darauf, dass die Welt in absehbarer Zeit doch wieder freundlicher ausschaut – wobei die Lauterecker beileibe nicht auf alles noch zwei Jahre warten müssen.

Ortsdurchfahrt: Erneuerung ein dicker Brocken

Dann wird – zurzeit ein dicker Brocken – zum Beispiels die Ortsdurchfahrt fertig sein. Erneut gähnen in der Lautertalstraße Löcher, diesmal ein Stück weiter, jetzt ist die Kreuzung Richtung Cronenberg und zum Wohngebiet Wälderbusch abgeriegelt. Das ist kein Vergnügen für Anwohner, gleich gar nicht, wenn Umwege mit dem Auto notwendig sind. Die Kilometer läppern sich, seit dem Preissprung beim Treibstoff die Kosten dafür umso mehr.

Wenn die Buddelei in absehbarer Zeit beendet ist und Autos über eine neue Fahrbahndecke surren, ist die Stadt auch von Lohnweiler her wieder direkt erreichbar. Im Werden ist der „Stadteingang Süd“, wie es die Stadtbürgermeisterin genannt hat.

Ausgestattet ist das Entree mit einem Magneten, der neu aufpoliert worden ist: Der Discounter Penny hat dort im Winter anstelle des arg in die Jahre gekommenen Markts einen Neubau eröffnet. Damit sind die Einkaufsmärkte in der Veldenzstadt, die als erhebliche Frequenzbringer fungieren, alle auf modernem Niveau, nachdem die in der Saarbrücker Straße in den vergangenen Jahren bereits nach und nach in ihre Filialen am Standort investiert haben.

Am Bahnhof entsteht Ladestation für Gleisstromer

Ändern wird sich das Stadtbild auch an anderer Stelle: Etwa am Bahnhof, wo sich noch einiges tun wird, wenn der Endpunkt Lauterecken-Grumbach fit gemacht wird für die „Stromer“, die bald schon durchs Lautertal surren sollen. Lauterecken erhält nämlich Ladestationen für Akkuzüge, die dann bei Aufenthalten „tanken“ können für die Fahrt zurück in Richtung Kaiserslautern. Im Entstehen ist ein Mobilitätshub samt Ladestationen für E-Bikes, Abstellflächen und Sitzgelegenheiten.

Auf dem Weg vom Bahnhof Richtung Mitte des Städtchens fällt die Fassade von „Schug’s Kaufhaus“ ins Auge, wobei der Anblick wenig wohltuend auf den Sehnerv wirkt. Jedoch werde sich dort alles zum Besseren wenden, versichert die Stadtchefin, dass ein Investor mit der wenig einladenden Immobilie verstärkt klar Schiff macht. Unter anderem wird eine Apotheke einziehen.

Auch am Bahnhof wird sich einiges tun. Unter anderem will die Bahn hier aufrüsten für Akkuzüge, die künftig auf der Lautertalstrecke fahren und in der Veldenzstadt »tanken« sollen. Foto: Christian Hamm

Auf dem Weg vom Bahnhof dorthin flaniert man an einem Komplex vorbei, der zur Gewerbebrache zu werden drohte, sich aber beinahe wundersam zu einer Art kleines Gesundheitsdienstleistungszentrum gewandelt hat.

Dort, ums Haus der Diakonie und die Anlaufstelle Jobcenter, sei mittlerweile alles vermarktet. „Ein stiller Erfolg“, so die Einschätzung der Stadtbürgermeisterin. Wo einst ein Kleidermarkt im unteren Preissegment zu finden war, machen sich moderne Geräte eines neuen Fitnessstudios breit. Physiotherapeuten und ein Taxi- und Krankentransportunternehmen sind in dem zur Hauptstraße gewandten Gebäudeteil inzwischen heimisch geworden.

Im Hof gibt’s dort Parkplätze zuhauf – etwas, woran es in Lauterecken grundsätzlich etwas mangelt, wie die Stadtbürgermeisterin einräumt. Neue entstehen sollen auf alle Fälle hinter der Stadtscheune, die an einer Seite der bereits neu gestalteten Roseninsel zu Treffpunkt und Vorzeigeadresse werden soll.

An den Brücken gibt’s einiges zu tun

Viel passiert sei auf dem Friedhof – an Glockenturm und Leichenhalle. Da „sind wir am Optimieren“, sagt Steinhauer-Theis, da wende sich in jüngerer Zeit einiges zum Besseren. Nachholbedarf bestehe bei der Instandhaltung von Bauwerken, die es in Lauterecken mehr als sonst wo im Kreis gibt: „Wir haben hier 13 Brücken – und elf davon sind im Besitz der Stadt“, verweist die Stadtbürgermeisterin auf ein Problem.

Im Zuge der Brückenprüfungen sind so manche Mängel zutage getreten, die Sorgen bereiten. Immerhin: Eine der Glanbrücken nahe Friedhof und Schützenhaus kann im Zuge des kommunalen Investitionsprogramms erneuert werden.

Redaktion vor Ort

Was treibt Sie um, liebe Leserinnen und Leser? Welche Themen bewegen Sie und Ihre Ortsgemeinde? Sagen Sie es uns! Am Mittwoch, 13. Mai, macht die RHEINPFALZ Station in Lauterecken. Im Zuge unserer Rundreise „Redaktion vor Ort“ im Landkreis Kusel sind wir selbstredend auch wieder in der Veldenzstadt anzutreffen. Dabei kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wie schon mehrfach der Fall, steht unser blaues Zelt auf dem Platz vorm Veldenzschloss. Von 10 bis 12 Uhr sind dort die beiden Redakteure Benjamin Ginkel und Christian Hamm zu finden. Sie erwarten Kritik und Thementipps, freuen sich auf Gespräche zur Berichterstattung in der „Westricher Rundschau“ und zu Themen, die Lauterecken, den Nordkreis und die Welt bewegen. Auch Dubbetassen sind wieder zu haben.

