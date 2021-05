Die deutsche Tochter der weltweit tätigen Immobiliengesellschaft Panattoni will Firmen für das Gewerbegebiet Schellweiler finden. Die Verbandsgemeinde räumt ihr diese Möglichkeit über zweimal sechs Monate ein.

Bürgermeister Stefan Spitzer hat am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, dass der Wirtschafts- und Tourismusausschuss in nichtöffentlicher Sitzung diesem Verfahren zugestimmt hat. Am Mittwochabend wollte er den Verbandsgemeinderat über die neueste Entwicklung informieren.

Panattoni ist für Kusel kein unbeschriebenes Blatt und umgekehrt. Denn das in Newport Beach im US-Bundesstaat Kalifornien beheimatete Unternehmen hatte für den Standort Schellweiler mitgeboten um das geplante Stihl-Logistikzentrum. Allerdings hatten sich die Auftraggeber für einen anderen Standort und einen anderen Entwickler entschieden – einen, bei dem es mehr Förderung für die Unternehmensansiedlung gibt.

Panattoni will 60 Prozent

Allerdings sind in dieser Zeit die Kontakte zwischen der Verbandsgemeinde und Panattoni so gut geworden, dass Panattoni nun selbst einen Anlauf nimmt, 60 Prozent der geplanten knapp 20 Hektar Fläche zu vermarkten. Panattoni war laut Spitzer nicht der einzige Interessent für die Entwicklung der Flächen. Es hätten auch eine Reihe weiterer Großentwickler plus diverse Kleine ihre Vorstellungen präsentiert. Am Ende sei man zum Schluss gekommen, dass Panattoni die erste Wahl sei – ohne den Kontakt zu den anderen Interessenten abreißen lassen zu wollen.

Was nun genau folgt, hat Wirtschaftsförderer Marcel Keidel auf RHEINPFALZ-Anfrage skizziert: In den nächsten Wochen wird die Verbandsgemeinde dem Entwickler einen Vertrag zukommen lassen, der diesem für rund 60 Prozent des Geländes die exklusiven Vermarktungsrechte überlässt. Zunächst für sechs Monate plus Option auf weitere sechs.

VG hat Mitspracherecht

In dieser Zeit sucht Panattoni Firmen, die sich in Schellweiler ansiedeln wollen – einige soll das Unternehmen bereits an der Hand haben, gibt Keidel die Gespräche wieder. Dann werden die interessierten Firmen der Verbandsgemeinde präsentiert. Denn die hat ein Mitspracherecht. „Es sollen ja keine Firmen sein, die zwar Gelände verbrauchen, aber keine Arbeitsplätze bieten und keine Steuern zahlen.“

Werden sich alle einig – vielleicht bis Mitte/Ende 2022, dann kauft Panattoni das Gelände und baut die Hallen, um sie langfristig an die Interessenten zu vermieten. Das unternehmen hat bereits einen Entwurf präsentiert, der rund 60.000 Quadratmeter Hallenflächen vorsieht. „Die Planung muss noch verfeinert werden, kann auch nach den Wünschen der Firmen verändert werden. Und wir müssen mal sehen, was dort an Klimaschutzmaßnahmen möglich ist“, sagt Spitzer. Vorteil: Panattoni hat seine eigenen Ingenieure und Architekten. Das beschleunigt alles.

Ein Teil für den Eigenbedarf

Die anderen 40 Prozent der Fläche, knapp acht Hektar, verbleiben bei der Verbandsgemeinde. „Wir haben regionale Interessenten“, sagen Spitzer und Keidel, ohne bislang Namen zu nennen.

Dass für Schellweiler konkret Firmeninteressen vorgewiesen werden können, ist auch aus einem anderen Grund wichtig. Die Erschließung kostet zwischen 18 und 20 Millionen Euro. Ohne Förderung geht das nicht. Also muss Geld vom Land fließen. Und dafür muss Kusel-Altenglan belegen, dass es sich lohnt. „Mit Glück vielleicht über 50 Prozent Förderung“, hofft Keidel, der betont, man stehe in dieser Sache schon lange in gutem Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium. U

Und er hat noch eine Hoffnung: dass es weiterhin so gut laufe wie zuletzt. „Dann könnten vielleicht Ende 2022 die Bagger rollen.“