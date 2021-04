Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd lädt für Dienstag, 27. April, zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung zum Thema Gewässer ein. Hintergrund ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, mit deren Hilfe ein guter Gewässerzustand erreicht werden soll. Zahlreiche Maßnahmen sollen von 2022 bis 2027 umgesetzt werden. In der digitalen Konferenz, in der es schwerpunktmäßig um den Glan, die Lauter, den Odenbach und den Kuselbach geht, können Teilnehmer Ideen einbringen, Fragen stellen und sich mit anderen austauschen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Jeder, der Interesse an dem Thema hat, ist eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos.

