Gegen 14.30 Uhr geriet am Freitag ein Getreidefeld zwischen Selchenbach und Langenbach – etwa 100 Meter neben der Bundesstraße 420 gelegen – in Brand. Die Feuerwehren aus Kusel, Konken, Herchweiler und Selchenbach waren jedoch schnell am Einsatzort und konnten verhindern, dass das komplette, etwa 60 Hektar große Feld abbrannte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr fiel lediglich eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche den Flammen zum Opfer. Nach Angaben der Polizei kommt es derzeit aufgrund der großen Trockenheit vermehrt zu Bränden dieser Art.