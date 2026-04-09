Zum 1. Juli übernimmt Forat Al-Rawi die Position des Chefarztes der Neurologie am Gesundheitszentrum Glantal. Der derzeitige Oberarzt der Neurologie am Hochsauerlandklinikum Arnsberg bringt laut Pressemitteilung des Landeskrankenhauses umfassende Erfahrung aus Häusern der Schwerpunkt- und Maximalversorgung mit. In Al-Rawi habe das Gesundheitszentrum einen ausgewiesenen Experten seines Fachs für sich gewinnen können: „Er ist Facharzt für Neurologie und Intensivmediziner mit langjähriger klinischer Erfahrung.“ Al-Rawi stehe für den Ausbau einer hochwertigen neurologischen Versorgung in der Region.

„Ich bringe umfassende Erfahrung in der Schlaganfallmedizin und neurologischen Intensivmedizin mit, die ich in die Weiterentwicklung der neurologischen Versorgung in Meisenheim einbringen möchte“, wird der Mediziner zitiert. Er wolle moderne Behandlungskonzepte ausbauen und die Versorgung von Patienten nachhaltig auf hohem Niveau sichern. Wie das Landeskrankenhaus weiter mitteilt, stehe auch privat für den neuen Chefarzt ein Neuanfang an: Gemeinsam mit seiner Frau, einer angehenden Allgemeinmedizinerin, und den vier gemeinsamen Kindern wird er in die Region ziehen.