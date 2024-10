Am Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, findet die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe „Gesundheitsforum am Mittwoch“ in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums in Kusel statt. Zum Thema „Vorsorgekoloskopie und Polypenmanagement“ informiert Volker Bertolino, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 4 am Westpfalz-Klinikum in Kusel.

Der Dickdarmtumor ist der zweithäufigste Tumor bei Frauen und Männern, teilt das Westpfalz-Klinikum mit. Pro Jahr erkrankten rund 70.000 Personen in Deutschland an einem solchen Tumor, rund 25.000 Patienten würden daran sterben. Die meisten Dickdarmtumore entstehen aus Dickdarmpolypen, die über Jahre hinweg langsam größer werden und schließlich entarten. Dies dauert ungefähr zehn Jahre. Gleichzeitig gibt es kaum eine Tumorart, die in so frühen Stadien entdeckt werden und dann direkt mit der endoskopischen Abtragung des Polypen vollständig geheilt oder vermieden werden kann.

Neben genetischen Faktoren spielen die Lebensweise und bestimmte Erkrankungen bei der Entstehung von Polypen eine Rolle. Zahl, Größe und Gewebstypen der Polypen, die familiäre Anfälligkeit sowie das Alter des Patienten haben Einfluss auf das Risiko, an einem Dickdarmtumor zu erkranken. Die Zahl der Todesfälle aufgrund eines Dickdarmtumors sind seit ein paar Jahren rückläufig. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf Vorsorgekoloskopien, ein professionelles Polypenmanagement und verbesserte Therapiemöglichkeiten der Dickdarmtumore selbst zurückzuführen.