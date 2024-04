Beim Gesundheitsforum am Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, stellt das Team der Palliativstation des Westpfalz-Klinikums seine Arbeit und seine Behandlungswege vor. Die Veranstaltung findet in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums in Kusel statt.

Die Leitenden Ärzte Ute Bauch und Stefan Kniele, Stationsleitung Stefanie Streb sowie Psychologin und Psychoonkologin Claudia Stemmer betreuen mit ihrem interdisziplinären und multiprofessionellen Team fünf Betten in Kaiserslautern. Sie behandeln Patienten mit einer fortschreitenden, zum Tod führenden Erkrankung und mit eingeschränkter Lebensqualität. Ziel der Palliativmedizin ist es, die Patienten in einem umsorgenden, persönlichen Umfeld zu behandeln und ihnen nach dem Krankenhausaufenthalt wieder den Übergang nach Hause, in die Obhut spezialisierter ambulanter Dienste oder in ein Hospiz zu ermöglichen. Im Fokus steht eine ganzheitliche Therapie mit Erhalt einer bestmöglichen Lebensqualität trotz schwerer Erkrankung. Der Eintritt zum Gesundheitsforum ist frei, Anmeldung ist nicht erforderlich.