Kusel. Die Vortragsreihe „Gesundheitsforum am Mittwoch“ geht in die nächste Runde.

Am 17. August, 19 Uhr, spricht Yasemin Kaynak, Leitende Ärztin der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie, über das Thema „Chronischer Rückenschmerz“ in der Kapelle des Kuseler Westpfalz-Klinikums. Mehr als 80 Prozent aller Menschen leide mindestens einmal im Leben unter starken Rückenschmerzen. Die große Anzahl zeige, wie wichtig eine gute Behandlung ist, heißt es in der Ankündigung. Kaynak geht auf die möglichen Ursachen der Schmerzen ein und zeigt Möglichkeiten der Therapie auf – unter anderem Schmerztherapie-Verfahren und moderne OP-Techniken. Nach dem Vortrag können Interessierte Fragen zum Thema stellen. Der Eintritt ist frei.