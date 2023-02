Am Mittwoch, 1. März. findet um 19 Uhr der für dieses Jahr erste Vortrag aus der Reihe „Gesundheitsforum am Mittwoch“ in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums statt. Harald Dinges, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Vereinsarzt des 1. FC Kaiserslautern, referiert dabei über das Thema „Bewährtes und Neues in der Behandlung der Arthrose der großen Gelenke“. Es wird über die Therapiemethoden von Arthrose (Verschleiß) und Arthritis (entzündungsbedingte Erkrankungen) an den sechs großen Gelenken – zum Beispiel Knie- oder Sprunggelenk – gesprochen. Die Krankheiten werden mit zunehmender Aktivität und steigendem Lebensalter immer häufiger diagnostiziert. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter Telefon 06381 935161.