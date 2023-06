Die Vortragsreihe „Gesundheitsforum am Mittwoch“ geht in die nächste Runde. Am 21. Juni spricht Peter von Flotow, Leitender Arzt der Abteilung Angiologie, über das Thema „Zeitbombe Aortenaneurysma – Schwachstellen in den Gefäßwänden“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums in Kusel. Deutschlandweit haben mehr als 200.000 Menschen eine Erweiterung der Bauchschlagader (Aneurysma), ohne dass sie etwas davon merken. 80.000 Menschen müssten behandelt werden, aber nur 10.000 werden pro Jahr therapiert. Dabei ist die Erkrankung, die vorwiegend Männer ab dem 65. Lebensjahr betrifft, in mindestens 80 Prozent der Fälle tödlich, wenn die Schlagader platzt, teilt das Klinikum mit. Von Flotow geht in seinem Vortrag auf Diagnostik und Therapiemöglichkeiten dieser meist schmerzfreien Erkrankung ein und beantwortet nach dem Vortrag Fragen der Zuhörer. Der Eintritt ist frei.