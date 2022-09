Das Gesundheitsforum am Mittwoch thematisiert am 28. September „Long-Covid und Fatigue-Syndrom – Ein integratives Therapiekonzept für betroffene Menschen“. Die Vortragsveranstaltung findet in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums in Kusel und startet um 19 Uhr. Referieren werden Andrea Diehl, Fachärztin für Allgemeinmedizin und anthroposophische Medizin, sowie Martin Reiß, Leitender Physiotherapeut der Abteilung für Physiotherapie am Standort Kusel.

Es werden Ursachen und Krankheitssymptome von Long-Covid und Fatigue-Syndrom beleuchtet. Außerdem erläutern die Referenten Therapiemöglichkeiten aus der klassischen und naturheilkundliche-anthroposophischen Medizin. Hinzu kommen Informationen über Behandlungsmöglichkeiten aus der Ergo- und Physiotherapie. Es werden auch Patienten über ihre Erfahrungen in der Westpfalz-Klinikum-Ambulanz berichten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.