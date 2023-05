„Long Covid und Fatique-Syndrom – ein integratives Therapiekonzept für betroffene Menschen“ lautet der Titel des Gesundheitsforumus am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums Kusel. Andrea Diehl, Fachärztin für Allgemeinmedizin und anthroposophische Medizin, und Martin Reiß, Leitender Physiotherapeut der Abteilung für Physiotherapie am Westpfalz-Klinikum Kusel sprechen bereits zum zweiten Mal über dieses Thema, das viele Menschen beschäftigt. Die Referenten klären über Ursachen sowie Krankheitssymptome auf und erläutern die Therapiemöglichkeiten aus der klassischen und der naturheilkundlichen-anthroposophischen Medizin. Neue Behandlungsmöglichkeiten aus der Ergo- und Physiotherapie werden vorgestellt. Patienten werden im Gesundheitsforum über ihre Erfahrungen in der Ambulanz des Westpfalz-Klinikums berichten. Der Eintritt ist wie immer frei. Fragen gestellt werden können unter der Telefonnummer 06381 93-5161.