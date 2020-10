Eine Mitarbeiterin der „Rockbar“ in Baumholder in der Bahnhofstraße ist positiv auf Corona getestet worden. Nach Angaben des Kreises Birkenfeld ist die Kontaktdatenerfassung allerdings lückenhaft und entspricht nicht der gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung. Daher appelliert das Gesundheitsamt an alle Gäste, die das Lokal seit dem 2. Oktober besuchten, sich dringend beim Gesundheitsamt Idar-Oberstein zu melden. Das Gesundheitsamt bittet mögliche Kontaktpersonen, Name, Adresse und Telefonnummer sowie das Datum des letzten Besuchs der „Rockbar“ in Baumholder per E-Mail an corona@landkreis-birkenfeld.de zu übermitteln.