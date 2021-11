Die vierte Corona-Welle sorgte am Mittwoch für einen deutlichen Abstieg der Fallzahlen von plus 44, davon 23 aus dem Oberen Glantal, 13 aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und acht aus Lauterecken-Wolfstein. Aktuell sind 248 aktive Infektionsfälle bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, beträgt 173. Die rund 4000 im Landkreis wohnenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mitgerechnet. Bezogen auf die Altersgruppen liegt die Inzidenz bei den 20- bis 59-Jährigen mit 238,7 am höchsten. Für die unter 20-Jährigen gibt das Land 122,1 an, für die über 60-Jährigen 132,1.