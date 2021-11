Der überwiegende Anteil der mit Corona Neu-Infizierten im Kreis Kusel gehört der jungen Altersgruppe an, zum Großteil unter 30. Das erklärt Andrea Missal, Leiterin des Gesundheitsamtes, im RHEINPFALZ-Interview. Die Infektionslage in den Pflegeheimen sei überschaubar. „Die Impfquote ist hoch, jedoch noch ausbaufähig. Gerade dort plädieren wir für eine umgehende Booster-Impfung, um Ausbrüche zu verhindern“, erklärt die Ärztin. Sie erinnert daran, dass enge Kontaktpersonen, die geimpft sind, – so lange sie keine Symptome zeigen – nicht in Quarantäne müssen. Missal befürchtet, „dass die Corona-Zahlen die nächsten Tage dramatisch steigen“. Mehr zum Thema lesen Sie hier