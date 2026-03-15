Was macht denn eigentlich das Gesundheitsamt? Das können Besucher erfahren beim Tag der offenen Tür am Donnerstag, 19. März, beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kusel. Von 14 bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die Behörde kennenzulernen. Unter dem Motto „Vorbeikommen, informieren und mitmachen“ geben die Mitarbeitenden der verschiedenen Fachbereiche Einblicke in ihre tägliche Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Kurze Informationsfilme zum Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zeigen anschaulich, welche Rolle das Amt für die Gesundheit der Bevölkerung spielt. Außerdem wird die neue App des Gesundheitsamtes vorgestellt. Es geht auch um Gesundheitsvorsorge. Der Sozialpsychiatrische Dienst informiert über Unterstützungsangebote für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Gesundheit von Kindern. Für junge Besucher gibt es Mitmachaktionen rund um Zahnpflege und gesunde Ernährung.