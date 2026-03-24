Seit dem 24. März ist die neue Gesundheits- und Pflegeplattform „GesundLeben Kusel“ des Landkreises online. Die Plattform bündelt Informationen zu Gesundheits- und Pflegeangeboten und soll Bürgern die Suche nach für sie geeigneten Anlaufstellen erleichtern. „Noch beschränkt sie sich auf den Kreis, könnte aber perspektivisch ausgeweitet werden“, sagte Landrat Johannes Huber bei einem Pressegespräch am Dienstag. Die Plattform wurde von „Land L(i)eben“, dem Smart-City-Projekt des Kreises, in Kooperation mit einem Dienstleister entwickelt. Die Idee dafür gibt es laut Kira Keßler, Chief Digital Officer von „Land L(i)eben“, schon seit 2022. Als Orientierung diente den Kuselern ein ähnliches Angebot im Kreis St. Wendel.

Obwohl die Plattform bereits an den Start gegangen ist, ist die Seite noch im Aufbau, sagt Keßler. Sowohl Ärzte, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen als auch Vereine und Unternehmen haben noch immer die Möglichkeit, ihre Leistungen in dem Online-Portal zu präsentieren. Erreichbar ist es unter gesundlebenkusel.de. In den nächsten Tagen berichten wir ausführlicher darüber.