Die Kreisverwaltung will künftig in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement mit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz kooperieren. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Partner nun unterschrieben. Es habe bereits eine Befragung der Mitarbeiter in Kreisverwaltung und Jobcenter stattgefunden, um vor allem psychosoziale Gefährdungen und Belastungen herauszufinden. Daraus sollen Schritte abgeleitet werden, wie diese Belastungen reduziert werden können. In die Überlegungen einbezogen werden auch Veränderungen durch die Corona-Pandemie wie beispielsweise verstärktes Arbeiten im Homeoffice.