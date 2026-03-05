In der Jugend-forscht-AG des Veldenz Gymnasiums Lauterecken kochen die einen, andere werfen Kugeln und die nächsten analysieren optimale Mülleimerstandorte.

Wissensdurst, kreative Ideen und Forschergeist sind in der AG Jugend forscht des Veldenz Gymnasiums in Lauterecken gefragt. Können Gummibärchen gesund, vegan und zuckerfrei sein, damit sowohl Diabetiker als auch Menschen jeder Glaubensrichtung zugreifen können und sie dennoch gut schmecken? Um das zu ermitteln, kochten Silas Heß und Leon Freyer immer wieder während der AG-Treffen und verfeinerten ein Grundrezept. Das Naschwerk testeten sie auf Konsistenz, Geruch und Geschmack. Anstelle von Haushaltszucker nutzten sie zum Beispiel Fruchtsäfte, zerkleinerte Himbeeren und Honig. Einige ihrer Varianten seien gut angekommen, andere weniger. So zeigten sie, dass es Alternativen gibt, und heimsten damit den zweiten Platz im Bereich Chemie beim Regionalentscheid in Kaiserslautern ein.

Fünf weitere Projekte wurden von Schülern der sechsten bis achten Klasse eingereicht. Mondbilder inspirierten Etienne Muth und Nils Altes zu Kraterforschungen. Wie entstehen Krater? Wie wirken sich Geschwindigkeit und Fallhöhe aus? Dazu bauten die Jungforscher ein kleines Modell und ließen Kugeln aus verschiedenen Höhen auf diverse Untergründe fallen. Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Krater bei größeren Gegenständen zwar einen höheren Durchmesser haben, kleinere Kugeln aber tiefere Krater verursachen. Wenig überraschend waren die Krater im Sand insgesamt größer als auf Stein. Möglicherweise könnten aus den Ergebnissen noch weitere Ideen und Maßnahmen entwickelt werden, zuerst aber freuen sich die beiden über den zweiten Platz im Bereich Geo- und Raumwissenschaft.

Endgegner Tinte

Wie sich Anstrengungen im Schulalltag auf den Puls auswirken, untersuchten Nick Müller und Jakob Suffel mit Pulsoximetern bei Schülern und Lehrern. Sie stellten fest, dass sportliche Belastungen wie Sprints und Dauerläufe den Puls schnell hochtreiben, aber „den höchsten Puls haben wir beim Treppensteigen mit Ranzen gemessen“. Auch Lärm, Stress und Hitze ohne Bewegung lassen den Puls steigen, umso wichtiger sind Pausen im Alltag. Gezielte Atemübungen können helfen, Belastungen zu reduzieren.

Dass sich „sauber und grün“ nicht ausschließen, haben Philipp Weber, Matteo Gonzalez und Luise Geib mit selbstgemachten Reinigungsmitteln festgestellt. Sie testeten 17 Rezepte mit einheitlichem Testverfahren an Tinte, Erde und Gras, Kaffee sowie Wandfarbe. Besonders gut wirkte eine Mischung aus Backpulver, Zucker, Kernseife und Waschsoda bei Wandfarbe und Tinte, wenngleich Tinte ein Endgegner sei. Für Kaffee-, Erd- und Grasflecken bewährte sich ein Rezept aus Kernseife, Zucker und Essig. „Wir haben auch Rezepte gemischt, aber viel hilft in dem Fall nicht viel.“ Günstige, oft umweltfreundliche Haushaltsmittel wirken, es muss nicht immer mit chemischen Mitteln gereinigt werden und „Zucker in Kombination mit anderen Stoffen wirkt erstaunlich gut“, lautet ihr Fazit.

Müll-Hotspot-Karte erstellt

Obwohl Mülleimer vorhanden sind, liegt immer wieder Müll auf dem Schulhof, stellte das Team um Josephine Schröder fest. Da die Neugestaltung des Schulhofes anstehe, erforschte das Team, wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein durch passende Mülleimer-Standorte, Hinweisschilder und farbige Markierungen gesteigert werden können. Im Messzeitraum zwischen Juni und November schwankte die Müllmenge, dennoch konnte eine Müll-Hotspot-Karte erstellt und daraus ein Plan entwickelt werden, der passende sowie gut sichtbare Standorte identifiziert. Weniger Müll auf dem Schulhof wäre sowohl ökologisch sinnvoll als auch eine Verbesserung des Lernumfeldes.

Immer mehr Elektrofahrzeuge sind unterwegs, daher untersuchte das Team um Frederik Schneider anhand verschiedener Modellfahrzeuge, ob Sonnenenergie eine Batterie unterstützen oder sogar ersetzen kann – das gelang nicht so gut, da die Bedingungen ungünstig waren. Davon ließ sich das Team aber nicht entmutigen und testete das Fahrverhalten auf verschiedenen Untergründen. Glatte Untergründe wie PVC-Böden mit wenig Widerstand ermöglichten ein gleichmäßiges und schnelles Fahren, während auf Beton durch hohen Widerstand niedrige Geschwindigkeiten festgestellt wurden und manche Fahrzeuge komplett stoppten.