Mit einem Kindertermin, mit dem gestiefelten Kater, startet das Kulturprogramm von Kreis, Verbandsgemeinde und Stadt Kusel in die Saison 2021/2020. Und ein zweiter nicht nur für Kinder interessanter Termin kommt Ende Oktober: Heavysaurus. Das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm über den schlauen Kater wird als Musical aufgeführt von der Musikbühne Mannheim. Geeignet ist die Veranstaltung am Dienstag, 5. Oktober, für Kinder ab fünf Jahren. Lauter und wilder wird es am Montag, 25. Oktober: Die erste Dino-Metal-Band kommt nach Kusel und lässt es richtig krachen. Singen, Tanzen und Headbangen ist angesagt. Eine spektakuläre Bühnenshow mit echten Musikern in Dinosauerierkostümen, das wird ab sechs Jahren empfohlen. Beide Veranstaltungen finden in der Fritz-Wunderlich-Halle auf dem Roßberg statt und beginnen um 16.30 Uhr.

Info

Karten zu sechs und acht Euro gibt es im Bürgerbüro (06381 424496) und bei ticket-regional.de (0651 9790777).