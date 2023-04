Wie soll es gelingen, dass sich Gewerbetreibende im ländlichen Raum niederlassen. Mit dieser Frage befasst sich offenbar auch die Gemeinde Offenbach-Hundheim. „Wir sind in Verhandlungen mit Interessenten, die sich im Ort engagieren wollen“, berichtete Ortsbürgermeister Peter Stein in der Sitzung des Gemeinderates. Zuvor wurde kritisiert, dass in den vergangenen Jahren nach und nach Geschäfte im Kreis für immer die Türen geschlossen hatten – zum Beispiel schloss das 1949 eröffnete Modehaus Wenk Ende des Jahres 2022. Ein Bürger wollte wissen, welche Anreize zur Ansiedlung von Gewerbe geschaffen werden. Stein betonte, dass dies nicht die primäre Aufgabe des Rates sei und sich der Wandel in der strukturschwachen Region deutlich bemerkbar mache. Auch Lauterecken oder Wolfstein hätten mit diesen Problemen zu kämpfen. Es liefen zwar Gespräche, allerdings sei von Seiten der Gemeinde kein ganzheitliches Konzept zur Gewerbeansiedlung geplant.