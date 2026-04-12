Aufgrund einer Sperrung der K4 zwischen Schmittweiler und Schönenberg-Kübelberg kommt es von Montag, 13. April, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, zu Fahrplanänderungen auf den Linien 285, 287, 288 und 289. Zu beachten ist, dass einzelne Strecken angepasst wurden und sich bei der Linie 289 nahezu alles verändert wurde. Die Haltestellen Schmittweiler, Klingbachmühle, Elmerthof sowie Schönenberg-Kübelberg, Abzweig Schmittweiler, können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Die aktuellen Baustellenfahrpläne wurden den Schulen zugesandt und hängen zusätzlich an den betroffenen Haltestellen aus. Auch sind sie im Netz unter www.vrn.de einsehbar.