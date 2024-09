Hinter den hohen Mauern der Gumbsweiler Mühle versteckt sich ein Gartenparadies. Es gehört Familie Steinhauer, die dort gerne Gäste empfängt und immer wieder neue Projekte in Angriff nimmt. Der Hof vor der Mühle wird mehrmals im Jahr ausgiebig dekoriert.

Noch heute sind viele Mühlengebäude am Glan zu finden. Doch in nur noch einem davon geht tatsächlich jemand dem Handwerk eines Müllers nach: in Gumbsweiler, einem Ortsteil