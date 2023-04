Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vereine im Kreis Kusel leiden nicht nur unter dem ausgesetzten Sport- und Spielbetrieb infolge der Corona-Pandemie. Auch die Einnahmen aus der Bewirtung von Mannschaften und Zuschauern fehlen in den Kassen. Das Land Rheinland-Pfalz hat inzwischen ein Schutzschild für in Not geratene Vereine ins Leben gerufen.

Zehn Millionen Euro stellt das Land zur Verfügung. Bis zum 31. Dezember können Vereine einen Zuschuss von bis zu 12.000 Euro beantragen, der nicht zurückgezahlt werden muss. Zuvor war über