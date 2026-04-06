Grumbach und Odenbach sind zwei Immobilien überschrieben worden. Davon haben die Ortsgemeinden nicht nur Nutzen.

Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat die ehemaligen Grundschulturnhallen in Grumbach und Odenbach den Ortsgemeinden geschenkt. Nach der Schließung der Schulstandorte schien die weitere Unterhaltung der Hallen durch die Verbandsgemeinde nicht mehr tragbar. Es ist ein Geschenk, das den Gemeinden Kosten verursacht – aber immerhin umfasst die Gabe laut Kaufvertrag auch alle sogenannten beweglichen Wirtschaftsgüter.

Jetzt ist jedoch aufgefallen, dass Teile der in Odenbach gelagerten Bühne immer wieder für Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde benötigt werden – darunter für schulische Zwecke in der Grundschule, in der Janusz Korczak Schule in Lauterecken oder auch in der Realschule plus in Wolfstein.

Beteiligung an Reparaturkosten gefordert

Die VG bat nun darum, die Bühnenteile weiterhin nutzen zu dürfen. Der Odenbacher Gemeinderat signalisierte prinzipiell seine Zustimmung. Jedoch seien die genauen Bedingungen noch zu klären. So sollte sich die Verbandsgemeinde nicht nur an den Wartungskosten, sondern auch an Reparaturkosten beteiligen. Wie oft die Bühne bislang genutzt wurde, ist in der Ortsgemeinde nicht bekannt.

Zur Prunksitzung sei jedoch aufgefallen, dass fünf Bühnenteile fehlten, die über den Winter in einer unbeheizten Garage in Lauterecken standen. Ein Umstand, der künftig vermieden werden soll, indem die Bühnenteile in Odenbach gelagert werden. Zudem solle die Ortsgemeinde bei möglichen Terminkollisionen Vorrang haben. Diese und weitere Modalitäten sind in einem Vertrag festzuhalten.