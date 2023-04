Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Westpfalz-Klinikum ist weiterhin zahlungsfähig. Das hat Geschäftsführer Thorsten Hemmer in einer Info an seine Mitarbeiter deutlich gemacht. Der Umbau des Kuseler Krankenhauses sowie die Erweiterung der Einrichtung in Kirchheimbolanden seien Stand jetzt nicht gefährdet.

Das Überleben des Westpfalz-Klinikums sei nicht akut gefährdet, betont Geschäftsführer Thorsten Hemmer in einer Mitarbeiter-Info. Diese wurde verschickt, nachdem am Mittwoch Details für eine Überbrückungsfinanzierung durch die kommunalen Gesellschafter – Stadt Kaiserslautern, Landkreis Kusel und Donnersbergkreis – bekannt geworden waren.