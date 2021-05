Die Chor-Stimmen sind seit März schon verstummt. Wegen der Virus-Zwangspause fällt nun die für Sonntag geplante Feier des 160. Geburtstags flach. Kleiner Trost: Der Gesangverein „Harmonie“ hat seine Vereinsfahne restaurieren lassen. Und hat dabei auch auf ein paar Euro Spenden gehofft – die Resonanz macht den kompletten Vorstand fast (fast) sprachlos.

Lange Zeit war das gute Stück bei vielerlei Anlässen unverzichtbar: bei erfreulichen, wohl öfter noch bei traurigen. Hat der Verein Feste gefeiert, erhob sich die Fahne stolz über den Akteuren auf der Bühne. Würdevoll ließen eigens mit Tragegürtel ausgestattete Fahnenträger das Ehrenzeichen wehen, wenn verdiente Mitglieder zu Grabe getragen wurden.

Auch wenn der Wandel der Zeit die Präsenz solcher Symbole zunehmend verzichtbar erscheinen ließ: Die Vereinsfahne des Gesangvereins 1860 „Harmonie“ Jettenbach hat bis heute ihr Ehrenplätzchen inne. Seit gut 20 Jahren, seit Eröffnung des Vereins- und Probenraums der Sangesfreunde im früheren Schulhaus, hängt sie dort in einer Glasvitrine.

Doch hat der historische Stoff in den Jahren der Verwendung gelitten, hatte Risse gezeigt. Wenig verwunderlich, ist die Fahne doch immerhin schon 110 Jahre alt. 1910 hat sich der Verein das repräsentative Stück zu seinem 50. Gründungsjubiläum geleistet.

Corona lässt Kasse darben

Zum 160. Gründungstags der „Harmonie“ sollte die Fahne nicht nur entstaubt werden sondern in neuem Glanz erstrahlen. „Wir hatten schon länger vor, die historische Fahne restaurieren zu lassen“, erzählt der „Harmonie“-Vorsitzenden Bernd Ginkel. Nun sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden.

3000 Euro lautete ein erstes Angebot, die alte Fahne aufzufrischen. Nur für die Vorderseite, wohlgemerkt. Und das, wo dem Verein in diesem Jahr die Einnahmen vom Kerwe-Weinstand fehlen. Eine Finanzierungshilfe versprachen sich die Verantwortlichen von der Gemeinde und über den Eugen-Kleemann-Fond. Nach dem US-Amerikaner mit Jettenbacher Wurzeln, der inzwischen in hohem Alter verstorben ist, ist der Dorfplatz benannt. Und er hatte vor einigen Jahren Geld für die Dorfgemeinschaft gestiftet. Ginkel sprach in einer Ratssitzung vor, die Mitglieder billigten das Anliegen.

Gemeinde steuert ihr Teil bei

Dabei kam auch ein neuer Gedanke auf: Man könne doch mal eine Spendenaktion anstoßen. Gesagt, getan. Der Vorstand verteilte ein Flugblatt an alle Haushalte. Als dies angestoßen war, hatte die Sache schon richtig Fahrt aufgenommen. Weitere vier Angebote waren eingeholt worden, mittlerweile war der Preis für die Restaurierung auf 4000 Euro plus Mehrwertsteuer taxiert worden – für Vorder- und auch die Rückseite diesmal. Die Hälfte der Restaurierungskosten, maximal 2000 Euro, versprach die Gemeinde zu leisten.

Was dann aber kam, hat keiner auch nur annähernd für möglich gehalten. Ein paar Euro? „Ich hätte mit 500 gerechnet, vielleicht sogar 1000“, räumt Ginkel ein, durchaus optimistisch gewesen zu sein. Drei Tage nach dem Aufruf aber waren schon 300 Euro eingegangen. Bis zum Ende der Aktion am vergangenen Sonntag hat sich der Spendenbetrag auf sage und schreibe 2720 Euro summiert. Schier unglaublich, wie die Vorstandsmitglieder meinen.

Dank gilt 63 Unterstützern

Dankbar haben die Sangesfreunde nicht weniger als 63 Spender registriert: Privat- wie auch einige wenige Geschäftsleute sowie Firmen. Nach vier Wochen bei einer Fachfirma in Coburg war die Fahne wieder zurück in Jettenbach. Schade nur, dass sie nicht wie geplant am Sonntag präsentiert werden kann, findet Ginkel. Und hofft, dass die Sängerinnen und Sänger des rund 80 Mitglieder zählenden Vereins nicht mehr allzu lange stumm bleiben müssen.

Erste Fahne hält im Jahr 1871 Einzug

Sein 150. Jubiläum hat der Gesangverein „Harmonie“ Jettenbach vor zehn Jahren gebührend gefeiert. Einen Liederabend sollte es zum 160-Jährigen sein, am Sonntag. Doch der Chor schweigt. Der Taktstock von Chorleiter Walter Leonhardt – seit nicht weniger als 52 Jahren am Stab – ruht.

Derart lange stille Phasen gab es zuvor nur im Krieg. Gegründet worden ist der Verein am 25. März 1860. Im Jahr darauf, zu Silvester, richtet er einen Ball aus. mit Gesang und einer Theateraufführung. Zwei Jahre später gab es das erste Sängerfest. Drei Tage lang gefeiert wurde vor 60 Jahren das 100. „Harmonie“-Jubiläum.

Eine Vereinsfahne leisteten sich die Sänger erstmals 1871. Am 12. Mai wurde sie in Speyer abgeholt. Zum 50. Jubiläum investierte der Verein in eine neue Fahne – die jetzt restaurierte, die damals am 18. Februar samt eines ebenfalls noch bewahrten Schranks in Jettenbach eintraf.