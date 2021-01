Interessierte Schüler können sich ab Montag, 1. Februar, bis Freitag, 12. Februar, für gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr (IGS) anmelden. Aus organisatorischen Gründen muss für die Anmeldung im Vorfeld ein Termin vereinbart werden. Da der Tag der Offenen Tür in diesem Jahr nicht stattfinden kann, bietet die Oberstufenleitung als Ersatz persönliche Gespräche an. So können sich Eltern und Schüler einen Eindruck von der Oberstufe machen.

Info