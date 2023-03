Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem verschneiten Platz am Blauen Pavillon in der Kuseler Innenstadt steht ein bunter Süßwarenwagen – ganz allein, ohne Markt als Anlass, ohne weitere Verkaufsstände drumherum. Seit drei Jahren verkauft Gerti Simon aus Niederalben von Nikolaus bis kurz vor Weihnachten süße Leckereien in der Kreisstadt.

Crêpes, Popcorn, Mandeln, Schaumküsse – Wer dieser Tage in der Kuseler Innenstadt unterwegs war, hat sich vielleicht eine süße Leckerei von Gerti Simons Süßwarenstand