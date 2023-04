Rund drei Viertel der Fälle sexualisierter Gewalt geschehen in der eigenen Familie oder im sozialen Nahfeld. Passt in diese Reihe auch eine mutmaßliche Straftat aus dem Landkreis Kusel? Ein 55-Jähriger soll an Heiligabend 2021 seine heute 19 Jahre alte Stieftochter vergewaltigt haben. Seit Mittwoch muss sich der Mann vor dem Amtsgericht Landstuhl verantworten.

