Gerd Zimmer ist neuer Leiter der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg. Polizeidirektor Ralf Klein von der Polizeidirektion Kaiserslautern und der Leiter der Polizeiinspektion Kusel, Christoph Maurer, führten den 56-Jährigen am Donnerstagmorgen in das Amt ein.

Zimmer stammt aus dem saarländischen Ottweiler. Er tritt die Nachfolge von Reiner Hüttel an, der die Wache sechs Jahre lang geführt hatte und nun in den Ruhestand ging. Zimmer kann im kommenden August sein 40. Dienstjubiläum als Polizist feiern. Er war seit 2007 in der Polizeiinspektion Kusel tätig. Die vergangenen sieben Jahre führte er eine Dienstgruppe mit sieben Polizeibeamten. Künftig ist er in der Wache für 17 Mitarbeiter verantwortlich.

Christoph Maurer betonte, mit Zimmer habe man eine gute Wahl getroffen, denn als Dienstgruppenleiter habe er bewiesen, dass er auf vorbildliche Weise mit seinen Kollegen und den Bürgern umgehe.