Die Eigentümer von Immobilien in den beiden historischen Ortskernen der Gemeinde sollen künftig die Möglichkeit bekommen, die Kosten für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten steuerlich absetzen zu können.

Der Gemeinderat fasste in seiner jüngsten Sitzung einmütig den Grundsatzbeschluss, ein Planungsbüro aus Illingen im Saarland mit einer vorbereitenden Untersuchung zu beauftragen, auf deren Basis ein Sanierungsgebiet festgelegt werden kann.

„Weil in den vergangenen Jahren viele alte Immobilien in den beiden Ortskernen links und rechts des Glans ihre Eigentümer gewechselt haben, haben wir in Glanbrücken das große Glück, kaum über Leerstände im Dorfzentrum klagen zu müssen. Die neuen Immobilieneigentümer, meist junge Familien, stehen jetzt in den Startlöchern und wollen ihre Häuser sanieren. Um sie unterstützen zu können, wollen wir das Sanierungsprogramm anpacken“, berichtet Ortbürgermeister Guido Hablitz der RHEINPFALZ im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderates.

Voraussetzung für das Verfahren sei die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes, in dessen Grenzen die Immobilien liegen müssen, um in den Genuss einer Förderung zu kommen. Um das Sanierungsgebiet ausweisen zu können, müsse die vorbereitende Untersuchung durchgeführt werden. Darin werde unter anderem dokumentiert, dass Sanierungsarbeiten notwendig seien und in welchem sozialen, strukturellen und städtebaulichen Kontext diese stehen.

Noch in diesem Jahr

Wie der Ortsbürgermeister weiter mitteilte, sei es das erklärte Ziel der Gemeinde, das Sanierungsprogramm noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen, damit die Hauseigentümer möglichst schnell mit ihren Bauvorhaben beginnen können. Hablitz wies darauf hin, dass nur solche Projekte in den Genuss der Förderung – beziehungsweise der steuerlichen Abschreibungen wie im Glanbrücker Fall – kommen können, die vor dem Beginn der Bauarbeiten bei der Gemeinde angezeigt werden.

Gefördert würden dabei die unterschiedlichsten Sanierungsarbeiten – vom neuen Dach oder neuen Fenstern bis hin zur neuen Heizungsanlage.