Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat Brücken bald ein MVZ? Ein Gebäude dafür hat der Investor schon vor einem Jahr gekauft. Ein erster Mieter steht in den Startlöchern. Jetzt hängt alles an der Kreisverwaltung.

In der Hauptstraße 48 in Brücken soll das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) entstehen. Die Firma Immobuild GmbH aus Altenglan will investieren, der Arzt Dietmar Kraus will als