Auf der Suche nach Bauland hat die Stadt eine kleine Lösung gefunden. Im Bereich Brühlacker sollen zunächst zwei neue Bauplätze geschaffen werden. Weitere könnten folgen.

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist vielerorts groß, so auch in Wolfstein. Über die Neufassung und Erweiterung des Bebauungsplans Brühlacker will die Politik dem Wunsch nach Bauflächen nachkommen. Durch eine Nachverdichtung soll es im südöstlichen Bereich zunächst Raum für zwei weitere Häuser geben. Später könnten auf dem gesamten Hang weitere 15 Häuser entstehen.

Im Zuge der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan „Brühlacker“ gab es einige Stellungnahmen. Ein Thema ist der Bahnlärm. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bittet um Rückmeldung darüber, welche präventiven Maßnahmen hinsichtlich des Schallschutzes gegen den von der Lautertalbahn verursachten Lärm unternommen werden. Auch die Bahn äußerte sich zu dem Thema und erklärte, sich „in keiner Form finanziell an Schallschutzmaßnahmen“ zu beteiligen. Keine großen Probleme sehen die Stadt und das Planungsbüro in der Forderung, während der Bauarbeiten den Bahnverkehr nicht zu beeinträchtigen. Grund: Die im Plan aufgeführten zwei Baufenster seien rund 30 Meter von der Bahntrasse entfernt.

Bereits verständigt hatte sich der Stadtrat darauf, dass im neuen Plan ein Verbot für Schottergärten enthalten sein soll. Der Bereich soll generell klimafreundlicher und nachhaltiger werden, indem Dächer so gestaltet werden können, dass Photovoltaikanlagen oder begrünte Dächer ermöglicht werden. Die Änderungen werden nun in den Bebauungsplan eingearbeitet.